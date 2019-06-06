Партія "Громадянська позиція": свіжий рейтинг на парламентських виборах 2019

Партія "Громадянська позиція" (gp.org.ua)

Партію "Громадянська позиція" на виборах до Верховної ради очолить Анатолій Гриценко

Політична сила "Громадянська позиція" братиме участь в парламентських виборах 2019, які відбудуться 21 липня. Останні новини, рейтинги партії та актуальні дані соцопитувань - в матеріалі РБК-Україна.

Рейтинг партії "Громадянська позиція" на виборах до Верховної ради 2019: опитування 16-21 травня

За даними опитування соціологічної групи "Рейтинг", політична партія "Громадянська позиція" на майбутніх виборах до парламенту IX скликання може отримати 2,3% голосів (серед тих, хто має намір йти на вибори і визначився за кого голосуватиме). Серед усіх опитаних рівень підтримки даної партії складає 1,8%.

Рейтинги партій на виборах до Верховної Ради 2019 (фото: ratinggroup.ua)

Таким чином, у загальному передвиборчому рейтингу "Громадянська позиція" займає 9 місце. Отриманих голосів, згідно з даними опитування, може виявитися недостатньо для подолання прохідного бар'єру в парламент.

У південних областях за партію "Громадянська позиція" готові голосувати 3% респондентів, на заході - 2%, в центральних і східних областях політсила може отримати 1% голосів на парламентських виборах.

Історія, лідер партії "Громадянська позиція"

У 2008 році Анатолій Гриценко (на той момент народний депутат ВР) створив і очолив громадську організацію "Громадянська позиція".

У лютому 2010 року стало відомо, що партія "Могутня Україна" (що діяла з 2005-го) змінила назву на "Громадянська позиція", а ще через півроку її лідером став Гриценко.

Анатолій Степанович Гриценко працював на посаді міністра оборони України в 2005-2007рр. Тричі балотувався на президентську посаду як кандидат від партії "Громадянська позиція" (в 2010 набрав 1,2%, в 2014 - 5,4%, в 2019 - 6,91% голосів).

Анатолій Гриценко - лідер "Громадянської позиції" (фото: РБК-Україна)

У 2012 році до складу "Громадянської позиції" увійшла "Українська партія", а її глава Ігор Насалик став заступником голови об'єднаної політсили.

Перед виборами до Верховної ради в 2012 році "Громадянська позиція" Анатолія Гриценка разом з "Фронтом змін", "Народним рухом України", "Народною самообороною" та ін. увійшли до "Об'єднаної опозиції", створеної на базі Всеукраїнського об'єднання "Батьківщина". У підсумку, "Батьківщина" отримала 25,54% голосів і пройшла в парламент.

У 2013 році відбувся об'єднавчий з'їзд "Батьківщини", проте "Громадянська позиція" не приєдналася до партії. У лютому 2014 року Гриценко вийшов з фракції ВО "Батьківщина" в Раді.

Результат партії "Громадянська позиція" на парламентських виборах в 2014 році

На позачергових виборах до Верховної Ради VIII скликання, які відбулися восени 2014 року, партія "Громадянська позиція" приймала участь в союзі з фракцією "Демократичний альянс".

За результатами голосування, політична сила отримала 489 523 голосів (3,1%), чого було недостатньо для проходження в парламент.