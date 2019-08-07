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За участь у війні проти України чеху загрожує 20 років

Новини » Надзвичайні події    07.08.2019 - 10:23
За участь у війні проти України чеху загрожує 20 років
Фото: найманець ДНР (vk/club_donbasskih)

Лукашу Н. загрожує 20 років ув'язнення

Національний центр по боротьбі з організованою злочинністю Чехії звинуватив у тероризмі чеського громадянина, який воював в Донбасі проти України. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на чеське видання Denik N.

Повідомляється, що мова йде про 25-річного Лукаша Н. Йому було близько 20 років, коли він поїхав на Донбас, де приєднався до терористів. Тепер Лукашу Н. загрожує 20 років тюремного ув'язнення.

"Це людина з Карлових Вар, який брав участь у боях проти української армії. Ми не будемо розкривати більш детальну інформацію, включаючи спосіб його поїздки на схід України", - повідомили в Генеральній прокуратурі Чехії.

Нагадаємо, у Чехії правоохоронці розслідують кілька випадків участі громадян цієї країни у збройному конфлікті на сході України на стороні проросійських бойовиків. Зокрема, зазначено, що сили безпеки Чехії розслідують більше 10 випадків найманства на Донбасі, одному чоловікові пред'явлено звинувачення, ще двоє загинули на сході України.

Раніше повідомлялося, що в Сербії прокуратура з кінця 2014 року порушила 45 справ щодо найманців, які беруть участь у воєнних конфліктах за кордоном, у тому числі на Донбасі.

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