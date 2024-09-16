Студенты в Украине будут получать гранты на обучение: названы суммы выплат

Украинские студенты могут оформить грант на обучение через "Дию", начиная с сегодня, 16 сентября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вице-премьера, министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова в Telegram .

Он отмечает, что в этом году студенты-контрактники впервые получат гранты, которые будут покрывать часть или все расходы на обучение. Они доступны для студентов дневной или дуальной формы обучения на бакалавриате или магистратуре в медицинских, ветеринарных и фармацевтических направлениях. Размер гранта зависит от результатов национального мультипредметного теста (НМТ).

Абитуриенты, которые набрали от 150 баллов по двум предметам, могут получить грант в размере 15 тысяч гривен, а те, у кого от 170 баллов, могут претендовать на грант в размере 25 тысяч гривен.

Как получить грант на обучение в "Дие"

Подать заявление на получение гранта студенты могут через свой электронный кабинет в ЕГЭБО. Для этого нужно будет пройти идентификацию через приложение "Дия" и открыть специальный счет в банке. Несовершеннолетние абитуриенты смогут подавать заявку через своих родителей или законных представителей.

Чтобы получить грант, необходимо обновить приложение, найти в списке документов Сертификат на обучение и нажать "Получить грант". Подтвердить и активировать грант можно до 5 ноября.

Министерство образования издаст приказ о предоставлении грантов, после чего средства будут автоматически перечислены в специальный фонд учебных заведений.

Первый платеж, который составит 50% ежегодного гранта, будет перечислен до 1 декабря 2024, а второй – до 1 апреля 2025 года. После зачисления средств студент получит уведомление в мобильном приложении.