Гранты на обучение в вузах: в МОН разъяснили, кто и сколько денег может получить

В Украине вводят государственные гранты для поступающих в высшие учебные заведения. Получить их могут те, кто претендует на обучение на контракте.

В Министерстве образования и науки Украины (МОН) разъяснили для РБК-Украина , кто из поступающих и на какую денежную помощь сможет претендовать в 2024 году.

Кто может получить грант на обучение

В ведомстве объясняют, что государственные гранты получат все поступающие, подпадающие под определенные выше критерии.

Чтобы подать заявку, абитуриенты должны определиться с приоритетным учебным заведением и выбрать соответствующую образовательную программу через свой электронный кабинет поступающего. Рекомендуется ознакомиться со стоимостью контракта для выбранной программы, чтобы понять, какую часть этой стоимости может покрыть грант.

Если поступающий отвечает условиям получения гранта, он получит соответствующее сообщение в своем электронном кабинете.

Как получить компенсацию за обучение

После успешного зачисления на желаемую программу студент должен подать заявление на грант через свой электронный кабинет в Единой государственной электронной базе образовательной информации (ЕДЕБО) в период с 5 сентября по 31 октября 2024 года. После обработки заявления студент будет проинформирован о назначении гранта на первый год обучения с указанием соответствующей суммы.

Грант предоставляется на весь срок обучения, однако выплаты будут производиться дважды в год. После одобрения грантовой заявки необходимо пройти электронную идентификацию и аутентификацию через мобильное приложение "Дия". В этом же приложении следует выбрать услугу по получению гранта. Далее необходимо открыть в одном из украинских банков счет со специальным режимом использования для зачисления гранта.

Если поступающий несовершеннолетний, запрос на получение государственного гранта подает один из родителей или законных представителей. Средства, полученные в форме гранта, могут быть использованы только для оплаты обучения в высшем образовании, с которым подписан соответствующий контракт.

Как рассчитывается размер гранта

Размер гранта будет рассчитываться индивидуально для каждого поступающего на основе результатов Национального мультипредметного теста (НМТ) и с учетом коэффициента специальности.

Поступающие с результатом НМТ от 150 баллов по любым двум предметам имеют возможность получить грант в размере 15 тысяч гривен. Поступающие с результатом НМТ от 170 баллов по любым двум предметам могут претендовать на грант второго уровня в размере 25 тысяч гривен.

Размер гранта может быть увеличен в зависимости от коэффициента специальности. Коэффициент на уровне 1,5 устанавливается для следующих специальностей и отраслей знаний:

01 Образование/Педагогика

09 Биология

10 Естественные науки (кроме специальностей 101 Экология, 106 География)

11 Математика и статистика

13 Механическая инженерия

14 Электрическая инженерия

16 Химическая инженерия и биоинженерия

17 Электроника, автоматизация и электронные коммуникации;

18 Производство и технологии

19 Архитектура и строительство

20 Аграрные науки и продовольствие

227 Терапия и реабилитация

Коэффициент на уровне 1,3 установлен для следующих специальностей и отраслей знаний:

023 Изобразительное искусство, декоративное искусство, реставрация

024 Хореография

025 Музыкальное искусство

026 Сценическое искусство

035 Филология (специализации по украинскому языку и литературе, крымскотатарскому языку и литературе, фольклористике)

12 Информационные технологии

21 Ветеринария

22 Здравоохранение (кроме специальностей 227 Терапия и реабилитация, 229 Общественное здоровье).

Для остальных специальностей коэффициент составляет 1,0.

Студенты, которые поступают на образовательные программы по таким специальностям и отраслям знаний, могут претендовать только на грант второго уровня (25 тысяч гривен):