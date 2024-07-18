Часть студентов сможет получить гранты на учебу через "Дію": каковы условия
Украинские студенты смогут получить гранты для оплаты контракта в университетах. Это касается тех, кто набрал средние или высокие баллы на НМТ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вице-премьера, министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова в Telegram.
Как отметил Федоров, деньги смогут получить те студенты, которые:
- получили выше 150 баллов на НМТ по любым двум предметам (грант составит 15 тысяч гривен);
- получили выше 170 баллов на НМТ по любым двум предметам (грант составит 25 тысяч гривен).
Как абитуриентам оформить грант:
- в кабинете поступающего появится сообщение о возможности получить грант;
- выбрать учебное заведение и программу, на которую хотите поступить;
- после зачисления подать заявление о желании получить грант через кабинет в Единственной государственной электронной базе по вопросам образования;
- получить сообщение об одобрении гранта;
- оставить заявление о получении гранта в "Дії";
- деньги будут поступать на спецсчет (это будет происходить ежегодно в течение всего обучения).
По словам министра, такие гранты позволят детям свободно выбирать специальности, поскольку не у всех семей есть возможность оплатить обучение на контракте.
"Такой подход уже давно работает в странах с лучшим уровнем образования, например, в США. Мы проанализировали опыт стран-лидеров и начинаем работать по такой системе в Украине", - уточнил Федоров.
Напомним, украинские студенты могут возместить часть средств, которые они заплатили за учебу на контракте. Более детально о том, как это сделать, - в материале РБК-Украина (проект Styler).
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