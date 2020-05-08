За кордоном коронавірусом хворіють 142 українця

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Від ускладнень COVID-19 померли 8 українців за кородоном

За кордоном на коронавірус хворіють 146 громадян України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства закордонних справ (МЗС) України.

Найбільше українців лікують в Італії - 121. Крім того, заражені коронавірусом українці є в Австрії, США, Німеччині, Чехії.

Водночас, від COVID-19 за кордоном одужали вже 62 українця. Найбільше - у Греції (22). Вісім громадян України померли за кордоном з початку оголошення пандемії.

Раніше повідомлялося, що в Україну евакуювали більше 170 моряків, які через пандемію коронавіруса COVID-19 вимушено перебували у Німеччині. Всі вони працювали на борту круїзного лайнера під прапором Мальти MEIN SCHIFF 3 компанії TUI Cruises. Більшість з них, а саме 167 моряків, є жителями Одеси.

Всього за минулу добу в Україну були евакуйовані з-за кордону майже 800 пасажирів. Евакуаційні рейси здійснювалися з Італії, Данії та Іспанії.

РБК-Україна писало, що Єврокомісія рекомендувала країнами-членами Шенгенської зони продовжити тимчасові обмеження на несуттєві поїздки в Європейському союзі ще на 30 днів - до 15 червня, у зв'язку з пандемією коронавірусу.