В Україну евакуювали понад 170 моряків, що застрягли через COVID-19 в Німеччині

Ілюстративне фото (dpsu.gov.ua)

Всі моряки пройдуть самоізоляцію будинку

В Україну евакуювали більше 170 моряків, які через пандемію коронавіруса COVID-19 вимушено перебували у Німеччині. Про це повідомили у профспілці працівників морського транспорту України Facebook.

Повідомляється, що всі вони працювали на борту круїзного лайнера під прапором Мальти MEIN SCHIFF 3 компанії TUI Cruises. Більшість з них, а саме 167 моряків, є жителями Одеси.

"Всі моряки, які повернулися, пройшли тест на коронавірус, у всіх негативний результат. Їм було запропоновано скористатися додатком "Дій вдома" і пройти період обсервації будинку", - йдеться в повідомленні.

Раніше РБК-Україна писало, що за минулу добу в Україну були евакуйовані з-за кордону майже 800 пасажирів. Евакуаційні рейси здійснювалися з Італії, Данії та Іспанії. Жодного пасажира з підвищеною температурою тіла і іншими ознаками ГРВІ - не виявлено.

Також повідомлялося, що днями Туреччина евакуювала дев'ятьох українців з Аргентини. З-за пандемії короанвируса вони в країнах Південної Америки. До цього українцям відмовили авіакомпанії 6 країн світу.