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В Україну минулої доби евакуювали ще близько 800 людей з закордону 

Новини » Коронавірус     08.05.2020 - 11:02
В Україну минулої доби евакуювали ще близько 800 людей з закордону 
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Жодного пасажира з підвищеною температурою тіла та іншими ознаками ГРВІ - не виявлено

В Україну минулої доби через пандемію коронавірусу повернули майже 800 пасажирів, зокрема, з Італії, Данії та Іспанії. Про це повідомляє прес-служба Державної прикордонної служби України.

Як повідомляється, за минулу добу в аеропорту “Бориспіль” оформили на в’їзд майже 800 пасажирів з 5 спецрейсів. Так, громадяни повернулися літаками з Копенгагена, Аліканте, Мілана та 2 авіарейсами з Мадрида.

Як зазначається, в аеропорту прикордонники провели температурний скринінг пасажирів, однак осіб з підвищеною температурою тіла не виявлено. Також жоден з пасажирів не скаржився на самопочуття. Крім того, усі пасажири зобов'язалися встановити мобільний додаток “Дій вдома” та знаходитись на самоізоляції за вказаними у ньому адресами.

Разом з тим, у відомстві повідомили, що за вчорашні 24 години через український кордон на в’їзд та на виїзд перетнуло майже 14 тис. осіб. Серед тих, хто перетинав кордон, не виявлено осіб з підвищеною температурою та іншими ознаками ГРВІ.

Нагадаємо, за добу до України у зв'язку з пандемією коронавірусу евакуювали ще понад 470 осіб.

Також турецький національний авіаперевізник Turkish Airlines допоміг евакуюватися з Аргентини 900 громадянам України, які застрягли в країнах Південної Америки через пандемію коронавірусу.

Крім того, раніше повідомлялося, що евакуація українців з Таїланду запланована на 13 травня. Рейс відбудеться з міжнародного аеропорту "Суварнабхумі" в Бангкоку.

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