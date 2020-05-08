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За границей коронавирусом болеют 142 украинца

Новости » Коронавирус     08.05.2020 - 23:20
За границей коронавирусом болеют 142 украинца
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

От осложнений COVID-19 умерли 8 украинцев за рубежом

За границей коронавирусом болеют 146 граждан Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел (МИД) Украины.

Больше всего украинцев лечат в Италии - 121. Кроме того, зараженные коронавирусом украинцы есть в Австрии, США, Германии, Чехии.

В то же время, от COVID-19 за рубежом выздоровели уже 62 украинца. Больше всего - в Греции (22). Восемь граждан Украины умерли за границей с начала объявления пандемии.

Ранее сообщалось, что в Украине эвакуировали более 170 моряков, которые из-за пандемии коронавируса COVID-19 вынужденно находились в Германии. Все они работали на борту круизного лайнера под флагом Мальты MEIN SCHIFF 3 компании TUI Cruises. Большинство из них, а именно 167 моряков являются жителями Одессы.

Всего за минувшие сутки в Украине были эвакуированные из-за границы почти 800 пассажиров. Эвакуационные рейсы осуществлялись из Италии, Дании и Испании.

РБК-Украина писало, что Еврокомиссия рекомендовала странами-членами Шенгенской зоны продлить временные ограничения на несущественные поездки в Европейском союзе еще на 30 дней - до 15 июня, в связи с пандемией коронавируса.

Теги Новости Украины украинцыКоронавирус
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