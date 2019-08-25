На кордоні з Угорщиною очікують понад 200 автомобілів

Ілюстративне фото (dpsu.gov.ua)

В пункті пропуску "Тиса" перебуває 80 автомобілів

Ситуація на українському західному кордоні покращилася, зранку 25 серпня черги зафіксовані лише на кордоні з Угорщиною та Словаччиною. Про йдеться в даних Західного управління Державної прикордонної служби на сторінці в Facebook.

Згідно з даними, станом на 9:00 найгірша ситуація спостерігається на українсько-угорському кордоні, де на пропуск очікують 210 транспортних засобів. Так, черги зафіксовані в пунктах пропуску "Тиса" (80), "Дзвінкове" (40), "Косино" (20), "Лужанка" (20) та "Вилок" (50).

Крім того, черги спостерігаються і на кордоні зі Словаччиною. В пункті пропуску "Ужгород" на пропуск через державний кордон очікують 60 автомобілів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що станом на 18-ту годину суботи, 24 серпня, в пунктах пропуску на українському західному кордоні перебували 600 автомобілів. Найбільша кількість автомобілів очікували в пунктах пропуску на кордоні з Польщею, там перебували 275 транспортних засобів. На кордоні з Угорщиною очікували 160 автомобілів.

Як писало РБК-Україна, у п'ятницю, 23 серпня, на кордоні з Угорщиною утворилися великі черги через збій бази даних. Тоді в пунктах пропуску на українсько-угорському кордоні перебували понад 200 автомобілів. Також невеликі черги спостерігалися на кордоні з Польщею та Словаччиною.