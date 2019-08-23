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На кордоні з Угорщиною утворилися черги через збій

Новини » Суспільство    23.08.2019 - 10:35
На кордоні з Угорщиною утворилися черги через збій
Ілюстративне фото (eubam.org)

Загалом в чергах перебуває понад 200 автомобілів

Вранці п'ятниці, 23 серпня, через збій бази даних утворилися великі черги на кордоні з Угорщиною. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Західного управління Держприкордонслужби опубліковані у Facebook.

Так, станом на 9-ту годину ранку в пунктах пропуску на кордоні з Угорщиною перебувають понад 200 автомобілів. Найбільше скупчення спостерігається в пункті пропуску "Тиса", де на проходження кордону очікують 90 транспортних засобів.

Також автомобільні черги зафіксовані в пунктах пропуску "Лужанка" (55), "Вилок" (40), "Косино" (20) та "Дзвінкове" (10).

Крім того, черги утворилися і на кордоні з Польщею та Словаччиною. Зокрема, в пунктах пропуску "Шегині" та "Краковець" перебуває по 40 автомобілів, а в пункті пропуску "Ужгород" - 30 транспортних засобів.
На кордоні з Угорщиною утворилися черги через збій

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що український кордон з Росією і Молдовою посилили сучасними комплексами радіоактивного і ядерного контролю. Передбачається, що нове обладнання суттєво підвищить технічні здібності прикордонних нарядів.

Також РБК-Україна писало, що 14 серпня тимчасово не працював пункт пропуску "Ужгород", що на кордоні зі Словаччиною. Пропускний пункт не проводив оформлення та пропуск пасажирського і вантажного транспорту через повне відключення електроенергії.

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