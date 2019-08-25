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На границе с Венгрией застряли более 200 автомобилей

Новости » Происшествия    25.08.2019 - 11:49
На границе с Венгрией застряли более 200 автомобилей
Иллюстративное фото (dpsu.gov.ua)

В пункте пропуска "Тиса" находятся 80 автомобилей

Ситуация на украинской западной границе улучшилась, утром 25 августа очереди зафиксированы на границе с Венгрией и Словакией. Об этом говорится в данных Западного управления Государственной пограничной службы на странице в Facebook.

Согласно данным, по состоянию на 9:00 наихудшая ситуация наблюдается на украинско-венгерской границе, где ожидают пропуск 210 транспортных средств. Так, очереди зафиксированы в пунктах пропуска "Тиса" (80), "Дзвонковое" (40), "Косино" (20), "Лужанка" (20) и "Вилок" (50).

Кроме того, очереди наблюдаются и на границе со Словакией. В пункте пропуска "Ужгород" на пропуск через государственную границу ожидают 60 автомобилей.

На границе с Венгрией застряли более 200 автомобилей

Напомним, ранее сообщалось, что по состоянию на 18 часов субботы, 24 августа, в пунктах пропуска на украинской западной границе находились 600 автомобилей. Наибольшее количество автомобилей ожидали в пунктах пропуска на границе с Польшей, там находились 275 транспортных средств. На границе с Венгрией ожидали 160 автомобилей.

Как писало РБК-Украина, в пятницу, 23 августа, на границе с Венгрией образовались большие очереди из-за сбоя базы данных. Тогда в пунктах пропуска на украинско-венгерской границе находились более 200 автомобилей. Также небольшие очереди наблюдались на границе с Польшей и Словакией.

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