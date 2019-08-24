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На західному кордоні в чергах перебуває 600 автомобілів

Новини » Суспільство    24.08.2019 - 20:39
На західному кордоні в чергах перебуває 600 автомобілів
Ілюстративне фото (dpsu.gov.ua)

Понад 140 автомобілів очікує в пункті пропуску "Краковець"

У суботу, 24 серпня, після збою бази даних в пунктах пропуску на українському західному кордоні перебуває 600 автомобілів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Західного управління Держприкордонслужби у Facebook.

За даними прикордонного відомства, станом на 18:00 в чергах на українсько-польському кордоні перебуває 275 автомобілів. Так, черги спостерігаються у пунктах пропуску "Рава-Руська" (50), "Грушів" (30), "Шегині" (50) та "Краковець" (145).

Також черги спостерігаються на кордоні з Словаччиною. На прохід через кордон очікує 25 автомобілів у пункті пропуску "М.Березний" та 70 в ПП "Ужгород".

Крім того, 160 автомобілів очікують в пунктах пропуску на кордоні з Угорщиною та 70 транспортних засобів на кордоні з Румунією. Найгірша ситуація на українсько-угорському кордоні фіксується в пункті пропуску "Тиса" - 115 автомобілів.

На західному кордоні в чергах перебуває 600 автомобілів

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у п'ятницю, 23 серпня, на кордоні з Угорщиною утворилися великі черги через збій бази даних. Тоді в пунктах пропуску на українсько-угорському кордоні перебували понад 200 автомобілів. Також невеликі черги спостерігалися на кордоні з Польщею та Словаччиною.

Також РБК-Україна писало, що український кордон з Росією і Молдовою посилили сучасними комплексами радіоактивного і ядерного контролю. Передбачається, що нове обладнання суттєво підвищить технічні здібності прикордонних нарядів.

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