ru
ua
News
News
Новини України
Коронавирус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

На одному з пунктів україно-польського кордону буде уповільнений пропуск

Ягодин, Понеділок 28 вересня 2020 11:00
На одному з пунктів україно-польського кордону буде уповільнений пропуск
Фото: прикордонник (dpsu.gov.ua)
Автор: Игорь Литвиненко

Прикордонники попередили про можливе уповільнення пропускних операцій у пункті пропуску "Ягодин-Дорогуськ" на україно-польському кордоні. Уповільнення пропускних операцій пов'язано з технічними роботами в пункті пропуску "Дорогуськ".

Про це повідомили в прес-службі Державної прикордонної служби України.

Зокрема, технічні роботи будуть проводитися з 9:00 до 19:00 за київським часом (з 8:00 до 18:00 за варшавським часом).

"У зв'язку з цим буде відключена електроенергія. Тому існує ймовірність уповільнення процесу оформлення контрольними службами Республіки Польща. Просимо громадян врахувати дану інформацію при плануванні закордонних поїздок", - повідомили в прикордонній службі.

Нагадаємо, трохи більше ніж тиждень тому на пункті пропуску "Ягодин" утворилася велика черга транспортних засобів. Так, на в'їзд в Україну чекали близько 800 вантажівок, на виїзд - близько 300.

Також РБК-Україна писало, що минулого тижня на кордоні з Угорщиною та Словаччиною утворилися великі черги з автомобілів - там знаходилися близько 200 вантажівок і 200 автобусів і легковиків.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Суспільство Государственная пограничная службакордон
News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся