На кордоні з Молдовою виявили хасидів-нелегалів, їх вишлють з України

Фото: хасиди-нелегали (dpsu.gov.ua)

В Одеській області на кордоні з Молдовою виявили групу паломників-хасидів, які нелегально знаходилися в Україні. Їх вишлють з країни з п'ятирічною забороною на в'їзд.

Про це йдеться в повідомленні Державної прикордонної служби.

Повідомляється, що прикордонники Подільського загону виявили в районі кордону мікроавтобус "Мерседес Спринтер", яким перевозили 11 іноземців, які нібито не мали при собі документів. За їх словами, вони намагалися потрапити на старовинне кладовище, а документи забули в одному з готелів Умані.

Однак прикордонники встановили, що всі вони їхали з Умані після завершення святкування Рош ха-Шана (єврейський новий рік). Після поглибленого огляду речей знайшли і паспорти - одного громадянина Франції і десяти громадян Ізраїлю. Всі паломники порушили правила перебування в Україні.

Матеріали про адміністративне порушення скерували до суду.

"Іноземцям заборонять в'їзд на територію України терміном на п'ять років і примусово повернуть до країни походження", - йдеться в повідомленні.

Фото: хасиди-нелегали (dpsu.gov.ua)

Нагадаємо, минулого тижня хасиди масово намагалися потрапити до України з боку Білорусі. Проте через заборону української влади на в'їзд для іноземців через кілька днів очікування на кордоні вони покинули його.

РБК-Україна писало, як хасиди в Умані відзначали Рош ха-Шана під час пандемії.