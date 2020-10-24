На кордоні з Угорщиною утворилася черга з двох сотень авто

У суботу, 24 жовтня, на кордоні України та Угорщини в Закарпатській області утворилася черга з більш як двох сотень авто. Черги спостерігаються в одному пункті пропуску.

Про це повідомляє прес-центр Західного управління Державної прикордонної служби.

Так, станом на 12:00 в пункті пропуску "Лужанка" спостерігається черга з 230 транспортних засобів.

Зазначимо, раніше Міністерство охорони здоров'я оновило список країн "червоної" та "зеленої" зон. Зокрема, "червоними" стали Польща, Грузія і Хорватія.

Крім цього, прикордонники заявляли про можливе уповільнення пропускних операцій у пункті пропуску "Ягодин-Дорогуськ" на україно-польському кордоні через технічні роботи у пункті пропуску "Дорогуськ".

Також РБК-Україна писало, що контрольний пункт "Косино–Барабаш" на кордоні з Угорщиною відновив роботу 22 жовтня. Через КПВВ пропускають тільки в 30-кілометрову прикордонну зону на територію Угорщини.