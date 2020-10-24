На границе с Венгрией образовалась очередь из двух сотен авто

В субботу, 24 октября, на границе Украины и Венгрии в Закарпатской области образовалась очередь из двух сотен авто. Очереди наблюдаются в одном пункте пропуска.

Об этом сообщает пресс-центр Западного управления Государственной пограничной службы.

Так, по состоянию на 12:00 в пункте пропуска "Лужанка" наблюдается очередь из 230 транспортных средств.

Отметим, ранее Министерство здравоохранения обновило список стран "красной" и "зеленой" зон. В частности, "красными" стали Польша, Грузия и Хорватия.

Кроме этого, пограничники заявляли о возможном замедлении пропускных операций в пункте пропуска "Ягодин-Дорогуск" на украино-польской границе из-за технических работ в пункте пропуска "Дорогуск".

Также РБК-Украина писало, что контрольный пункт "Косино–Барабаш" на границе с Венгрией возобновил работу 22 октября. Через КПВВ пропускают только в 30-километровую приграничную зону на территорию Венгрии.