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На кордоні України та Угорщини утворилася черга із сотень авто

Україна , Неділя 04 жовтня 2020 14:15
На кордоні України та Угорщини утворилася черга із сотень авто
Фото: черга з вантажівок (РБК-Україна)
Автор: Максим Зайченко

У неділю, 4 жовтня, на контрольно-пропускних пунктах з Угорщиною утворилися черги з сотень автомобілів. Зокрема, понад 300 транспортних засобів спостерігається на контрольно-пропускному пункті "Лужанка".

Про це повідомляє прес-центр Західного регіонального управління Держприкордонслужби України.

Так, станом на 12:00 на КПП "Тиса" спостерігалося 40 автомобілів. На КПП "Лужанка" прикордонники нарахували 345 авто.

Нагадаємо, раніше прикордонники попередили про можливе уповільнення пропускних операцій у пункті пропуску "Ягодин-Дорогуськ" на україно-польському кордоні. Уповільнення пропускних операцій пов'язано з технічними роботами в пункті пропуску "Дорогуськ".

Також РБК-Україна писало, що Молдова офіційно повідомила про тимчасове обмеження руху транспортних засобів у пункті пропуску "Паланка-Маяки-Удобне". Тимчасово заборонено пропуск вантажівок вагою понад 3,5 тонни.

Крім цього, раніше на кордоні України та Угорщини застрягли 12 автобусів з 600 громадянами Молдови, які їхали до Праги.

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