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На границе Украины и Венгрии образовалась очередь из сотен авто

Украина , Воскресенье 04 октября 2020 14:15
На границе Украины и Венгрии образовалась очередь из сотен авто
Фото: очередь из грузовиков (РБК-Украина)
Автор: Максим Зайченко

В воскресенье, 4 октября, на контрольно-пропускных пунктах с Венгрией образовались очереди из сотен автомобилей. В частности, больше 300 транспортных средств наблюдается на контрольно-пропускном пункте "Лужанка".

Об этом сообщает пресс-центр Западного регионального управления Госпогранслужбы Украины.

Так, по состоянию на 12:00 на КПП "Тиса" наблюдалось 40 автомобилей. На КПП "Лужанка" пограничники насчитали 345 авто.

Напомним, ранее пограничники предупредили о возможном замедлении пропускных операций в пункте пропуска "Ягодин-Дорогуск" на украино-польской границе. Замедление пропускных операций связано с техническими работами в пункте пропуска "Дорогуск".

Также РБК-Украина писало, что Молдова официально сообщила о временном ограничении движения транспортных средств в пункте пропуска "Паланка-Маяки-Удобное". Временно запрещен пропуск грузовиков весом свыше 3,5 тонны.

Кроме этого, ранее на границе Украины и Венгрии застряли 12 автобусов с 600 гражданами Молдовы, которые ехали в Прагу.

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