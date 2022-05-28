Російські війська вночі знову обстріляли прикордонні районы Сумської області

Російські війська у ніч на 28 травня знову обстріляли прикордонні районі Сумської області. На щастя, обійшлося без людських жертв.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Сумської ОВА Дмитра Живицького у Facebook.

"З опівночі до четвертої ранку Росія обстрілювала наші території", - написав він. За його даними, у Путивльській громаді ракетним ударом зруйноване сільгосппідприємство. Крім того, зі своєї території росіяни вели мінометний вогонь по території Зноб-Новгородської громади, близько 6 прильотів. Також російські війська вели артобстріл Есманської громади. Близько 30 прильотів по околицях Бачівська.