Росіяни з мінометів обстріляли Середина-Буду в Сумській області
В черговий раз російські військові зі своєї території відкрили вогонь по прикордонних населених пунктах Сумської області. Знову під удар потрапила Середина-Буда Шосткинського району.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Сумської ОВА Дмитра Живицького.
Він заявив, що 27 травня близько 17:00 ворог зі своєї території обстріляв Шосткинський район з мінометів.
"Близько 11 прильотів по околицях Середино-Буди. Постраждалих немає, пошкодження майна уточнюються", - додав керівник області.
Нагадаємо, в ніч на 25 травня росіяни зі своєї території вдарили ракетами по Краснопіллю Сумської області. Півселища залишилося без світла, зруйновані близько двох десятків будинків.
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