Росіяни з мінометів обстріляли Середина-Буду в Сумській області

В черговий раз російські військові зі своєї території відкрили вогонь по прикордонних населених пунктах Сумської області. Знову під удар потрапила Середина-Буда Шосткинського району.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Сумської ОВА Дмитра Живицького.

Він заявив, що 27 травня близько 17:00 ворог зі своєї території обстріляв Шосткинський район з мінометів.

"Близько 11 прильотів по околицях Середино-Буди. Постраждалих немає, пошкодження майна уточнюються", - додав керівник області.