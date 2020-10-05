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СБУ блокувала контрабанду наркотиків з України в "ДНР" через Росію

Харківська область, Понеділок 05 жовтня 2020 15:16
СБУ блокувала контрабанду наркотиків з України в "ДНР" через Росію
Фото: вилучення наркотиків у контрабандиста (ssu.gov.ua)
Автор: Роман Тверденко

СБУ перекрила канал постачання наркотиків з України в "ДНР" транзитом через Росію. До карантину житель Донецька возив речовини безпосередньо через лінію розмежування.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

Житель тимчасово окупованих територій перевозив наркотики, скуповуючи їх у дилерів із Запорізької області. До карантину він робив поставки речовин, проїжджаючи через лінію розмежування, а після введення карантину розробив маршрут доставки наркотиків через Росію. Крім перевезення їх в "ДНР", він також розширив клієнтську базу в сусідній країні.

Контрабандиста затримали на пункті пропуску "Гоптівка" в Харківській області. У нього виявили 400 грамів метадону, які він ховав в обшивці салону автомобіля. Вартість вилученої речовини оцінюється в 600 тисяч гривень.

У цілому ж оборот від постачання наркотиків, за інформацією слідства, становив до 2,5 мільйона гривень на місяць.

Триває слідство по ч.2 статті 305 Кримінального кодексу України (контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів). Встановлюються інші особи, причетні до схеми наркотрафіку.

Раніше повідомлялося, що у Запоріжжі затримали "мінера" електростанцій, який вимагав мільярд доларів.

Також РБК-Україна писало, що у співробітника СБУ знайшли арсенал зброї і наркотики.

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