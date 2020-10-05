На КПВВ "Станиця Луганська" величезні черги, бойовики пропускають по 15 осіб

Фото: КПВВ "Станиця Луганська" (facebook.com/DPSUkraine)

З ранку на контрольному пункті в'їзду-виїзду "Станиця Луганська", який відкрили сьогодні після декількох днів простою через пожежі в Луганській області, зібралися багатотисячні черги. Бойовики спочатку повністю заблокували пропуск, але тепер пропускають людей невеликими партіями.

Про це йдеться в повідомленні Станично-Луганської РДА у Facebook.

Повідомляється, що о 09:00 Державна прикордонна служба України почала пропуск людей на окуповану територію. Проте близько 10:00 окупанти зі свого боку перекрили міст і припинили пропуск людей.

"З окупованої території жодна людина не перетнула КПВВ. Зараз на КПВВ знаходиться близько декількох тисяч осіб", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що з 11:00 окупанти почали пропускати по 15 осіб.

Нагадаємо, КПВВ "Станиця Луганська" закрився 1 жовтня у зв'язку з масштабними пожежами, зокрема, частково була пошкоджена інфраструктура пункту пропуску, повідомлялося про вибухи.

Станом на 5 жовтня пожежі в Луганській області продовжують гасити, відомо, що вже відкрито 11 кримінальних справ. Розглядаються кілька версій, в тому числі підпали з боку бойовиків.