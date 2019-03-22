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На кордоні з РФ відключили українські телеканали

Новини » Вибори 2019    22.03.2019 - 11:12
На кордоні з РФ відключили українські телеканали
Фото: Вікторія Сюмар (УНІАН)

Голова комітету з питань свободи слова заявила, що це може трактуватися як втручання у виборчий процес

У Сумській області на кордоні з Росією за тиждень до виборів 2019 відключили українські телеканали. Про це під час години запитань до уряду у Верховній раді повідомила голова комітету Ради з питань свободи слова Вікторія Сюмар, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами нардепа, це може трактуватися як втручання у виборчий процес.

"Сьогодні ми маємо проблему як соціальну, так політичну. Оскільки за тиждень до виборів ми відключаємо у низці областей все українське телебачення. Особливо на кордоні з Росією, де йде російське аналогове телебачення. Це, очевидно, серйозна проблема, і це може трактуватися як втручання у виборчий процес", - повідомила Сюмар.

Парламентар зазначила, що дана ситуація сталась через заборгованість перед концерном РРТ з боку компанії-монополіста.

Голова уряду Володимир Гройсман та голова Верховної ради Андрій Парубій у свою чергу пообіцяли допомогти вирішити проблему з відновленням мовлення українських телеканалів у Сумській області.

"Буквально вчора мені про це повідомили, що виникли проблеми заборгованості по електроенергії, але ви правильно сказали, що не відбулись розрахунки тільки тому, що НСТУ не розрахувалась необхідним чином… Я теж стурбований цим питанням. Сьогодні доручив першому віце-прем’єру, він проведе координаційну нараду. Ми докладемо всі зусилля, щоб все це відновити", - заявив Гройсман.

Голова Верховної ради Андрій Парубій  також наголосив, що питання функціонування українських телеканалів на кордоні є питанням національної безпеки України.

"Я, як голова ВР, зроблю і звернусь, щоб це питання негайно вирішили по Сумщині. Це прикордонна область, і це питання інформаційної безпеки нашої держави", - додав Парубій.

Нагадаємо, президент України Петро Порошенко, президент Європейської ради Дональд Туск, голови Єврокомісії Жан-Клод Юнкер і Європарламенту Антоніо Таяні домовилися про координацію зусиль з протидії зовнішньому втручанню у виборчі процеси в Україні і в ЄС, зокрема щодо кібербезпеки і боротьби з дезінформацією.

Як писало РБК-Україна раніше, глава МЗС України Павло Клімкін заявив, що РФ кожні 40 секунд здійснює кібератаку на Україну.

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