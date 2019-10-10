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На кордоні з РФ можуть з'явитись миротворці, - Зеленський

Новини » Політика    10.10.2019 - 12:01
На кордоні з РФ можуть з'явитись миротворці, - Зеленський
Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)

Це питання офіційно обговорять на зустрічі Нормандського саміту

На кордоні з Російською Федерацією можуть з'явитися миротворці. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час прес-марафону, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, це питання також офіційно обговорюватимуть на зустрічі Нормандського саміту.

"З приводу миротворців. Піднімається це питання. Якщо ми з вами розглядаємо миротворців, то я їх розглядаю на кордоні України та Росії", - заявив президент.

Нагадаємо, глава МЗС Вадим Пристайко заявив, що Міністерство закордонних справ України пропонує розв'язати конфлікт на Донбасі без миротворців ООН. Пристайко нагадав, що ідея про введення на Донбас миротворчої місії ООН належала попередньому президенту Петру Порошенко - за рік до так званого плану глави Росії Володимира Путіна.

Як писало РБК-Україна раніше 13 вересня Зеленський заявляв, що на даний момент введення миротворчої місії на Донбас не розглядається.

Влітку уже колишній посол Франції в Україні Ізабель Дюмон в інтерв'ю РБК-Україна заявила про сумніви в тому, що миротворча місія ООН може бути введена на територію окремих районів Донецької та Луганської областей.

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