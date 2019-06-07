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Посол Франції сумнівається у введенні миротворців ООН на Донбас

Новини » Політика    07.06.2019 - 10:28
Посол Франції сумнівається у введенні миротворців ООН на Донбас
Фото: Посол Франції в Україні Ізабель Дюмон (РБК-Україна)

Ізабель Дюмон в інтерв'ю РБК-Україна розповіла про перспективи врегулювання ситуації

Посол Франції в Україні Ізабель Дюмон сумнівається в тому, що миротворча місія ООН може бути введена на територію окремих районів Донецької та Луганської областей. Про це вона сказала в інтерв'ю РБК-Україна.

Відповідаючи на питання, чи залишається в силі ідея ввести миротворчу місію на Донбас, Дюмон сказала: "Не думаю".

Говорячи про перспективи нормандського формату і зустрічі на вищому рівні, посол Франції зазначила, що поки про це говорити рано. За її словами, очікується зустріч президентів України Володимира Зеленського та Франції Еммануеля Макрона, на якій буде обговорюватися це питання.

"Ми не хочемо нічого нав'язувати Україні - це дуже важливо. Ми тут для того, щоб допомагати. Якщо ми побачимо, що є можливість йти далі і зробити що-то в нормандському форматі, то ми готові. Але, повторюся, поки рано говорити про щось конкретне", - сказала вона.

У той же час Дюмон припускає, що подальші переговори будуть проходити в мінському та нормандському форматі.

"Ми завжди дуже тісно залучали США до цих процесів, але я не думаю, що якийсь новий формат з'явиться", - додала посол.

Зазначимо, ідея введення миротворчої місії ООН на окуповану Росією територію окремих районів Донецької та Луганської областей належала Петру Порошенку, президенту України у 2014-2019 рр.

Нагадаємо, за даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", більшість громадян України (понад 60%) виступають за дипломатичні шляхи врегулювання проблеми Донбасу. За даними опитування, 38% респондентів обрали варіанти відповіді "припинення військових дій та визнання територій тимчасово окупованими, замороження конфлікту", 22% - "надання цим територіям статусу автономії у складі України". Тільки 5% підтримують повне відділення окупованих територій. З іншого боку 18% підтримують продовження військових дій до повного відновлення української влади на всьому Донбасі.

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