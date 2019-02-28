На кордоні Індії і Пакистану сталася перестрілка

Перестрілка тривала близько години

Сегодня, 28 февраля, Пакистан обстрелял из минометов населенные пункты в индийском штате Джамму и Кашмир. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на ANI.

Издание пишет, что со стороны Индии был ответ. Перестрелка началась около 6 утра по местному времени в округе Пунч и продолжалась около часа.

Напомним, Индия привела армию в полную боеготовность в связи с эскалацией напряженности в отношениях с Пакистаном. Пакистан сбил два самолета ВВС Индии и захватил двух индийских пилотов. После этого индийские военные подтвердили крах только одного самолета.

РБК-Украина писало, что в ответ Индия сбила пакистанский истребитель. Но в Пакистане заявили, что этого был не их самолет. Они заявили, что сегодня не задействовали истребители F-16.

На фоне этих событий Индия и Пакистан закрыли воздушное пространство. Но, через несколько часов Индия возобновила работу аэропортов, а Пакистан - нет. США и Турция призвали сторон к деэскалации конфликта.

Отметим, до этого премьер-министр Индии Нарендра Моди пригрозил властям Пакистана "решительным ответом" на теракт в Кашмире, в результате которого погибли 44 военнослужащих. Как сообщалось, в Кашмире террористы атаковали колонну Центральных резервных полицейских сил, в результате чего погибли десятки индийских военных. Ответственность за нападение взяла террористическая группировка "Джаиш-е-Мухаммад".