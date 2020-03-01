Греція блокує пропуск біженців з Туреччини, відбулися сутички на кордоні

Ілюстративне фото з відкритих джерел)

Не пустили вже більше 4 тис. біженців

Після того, як Туреччина відкрила свій кордон з ЄС для біженців, Греція намагається перешкодити їх проникненню на свою територію. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Грецька сторона вже запобігла перетин кордону 4 тис. нелегальних мігрантів. У буферній зоні між двома кордонами в пункті пропуску Кастанис опинилися близько 500 людей.

За даними грецького уряду, з турецької сторони біля пункту пропуску зібралися ще 3 тис. мігрантів. Грецькі правоохоронці затримали 66 осіб, які прорвалися на територію країни. Вони змушені були застосувати сльозогінний газ проти мігрантів, які кидали в них камені.

Через ситуації, що склалася, глава грецького МЗС Нікос Дендіас попросив скликати спеціальне засідання міністрів закордонних справ країн Євросоюзу. Зустріч запланована на 5 березня в Загребі.

Раніше повідомлялося, що понад 47 тис. мігрантів перетнули кордони Туреччини з Євросоюзом після того, як Анкара вирішила їх відкрити для біженців з Сирії.

Нагадаємо, після атаки сирійських урядових військ у провінції Ідліб на турецькій армії, яка втратила 33 солдатів, Туреччина вирішила не стримувати потік сирійських біженців в Євросоюз. Туреччина приймає близько 3,7 мільйона сирійських біженців і заявляє, що більше не може впоратися.