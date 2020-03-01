ЄС готовий надати додаткову підтримку Греції та Болгарії через мігрантів

Фото: Урсула Фон дер Ляєн (flickr.com/secdef)

Греція та Болгарія зіткнулися з напливом мігрантів з Туреччини

Європейський союз готовий надати додаткову підтримку Греції та Болгарії в охороні кордонів від потоку нелегальних мігрантів з території Туреччини. Про це заявила голова Єврокомісії Урсула Фон дер Ляєн у Twitter.

За словами Фон дер Ляєн, наразі пріоритетом Євросоюзу є забезпечення повної підтримки Греції та Болгарії, які зіткнулися з напливом нелегальних мігрантів після загострення у Сирії.

"Європейська комісія і Європейський рада уважно стежать за ситуацією на зовнішніх кордонах ЄС з Туреччиною. Голова Європейської ради Шарль Мішель і я перебуваємо в постійному контакті з прем'єр-міністром Міцотакісом і прем'єр-міністром Борисовим", - написала вона.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на грецько-турецькому кордоні сталися сутички між правоохоронцями та нелегальними мігрантами, які намагалися перетнути кордон з ЄС. У буферній зоні між двома кордонами в пункті пропуску Кастаніс опинилися близько 500 людей.

Також РБК-Україна писало, що понад 47 тисяч мігрантів перетнули кордон Туреччини з Євросоюзом після того, як Анкара вирішила їх відкрити для біженців з Сирії. Сирійські біженці залишають Туреччину через прикордонну з Грецією і Болгарією провінцію Едірне.