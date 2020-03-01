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Кордони Туреччини з ЄС перетнули вже більше 47 тис. біженців

Новини » Суспільство     01.03.2020 - 03:27
Кордони Туреччини з ЄС перетнули вже більше 47 тис. біженців
Ілюстративне фото з відкритих джерел)

Анкара раніше відкрила кордон

Понад 47 тис. мігрантів перетнули кордони Туреччини з Євросоюзом після того, як Анкара вирішила їх відкрити для біженців з Сирії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра внутрішніх справ Туреччини Сулеймана Сойлу в Twitter.

Мігранти з Сирії залишають Туреччину через прикордонну з Грецією і Болгарією провінцію Едірне.

"Кількість мігрантів, які залишають Туреччину з Едірне, станом на 23:50 склала 47 113", - написав Сойлу.

Нагадаємо, президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган заявив у суботу, 29 лютого, про те, що Анкара відкриває кордон з Європою для біженців з Сирії. На території Туреччини знаходяться 3,7 мільйона сирійських біженців. Він додав, що Туреччина просто не зможе витримати нову хвилю біженців з Сирії.

Раніше Туреччина вирішила не зупиняти сирійських біженців на шляху в Європу сушею чи морем.

Також РБК-Україна писало, що в Греції правоохоронці застосували спеціальні засоби, щоб стримати мігрантів, які намагалися прорватися на територію держави з боку Туреччини.

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