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Біля кордонів Латвії помітили розвідувальний літак РФ

Новини » Надзвичайні події    25.12.2018 - 20:57
Біля кордонів Латвії помітили розвідувальний літак РФ
Ілюстративне фото (із відкритих джерел)

Патрульні літаки ідентифікували над Балтійським морем літак Іл-20 ВПС Росії

Біля латвійського кордону сьогодні, 25 грудня, патрульні літаки НАТО зафіксували розвідувальний літак Російської Федерації (РФ). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національні збройні сили Латвії у Twitter.

Як зазначається, патрульні літаки ідентифікували над Балтійським морем літак Іл-20 ВПС Росії.

Біля кордонів Латвії помітили розвідувальний літак РФНагадаємо, Збройні сили Латвії заявили про приближення двох військових кораблів Російської Федерації до кордонів країни.

Раніше, 3 листопада, у виключній економічній зоні Латвії зафіксували російське військове судно. Це корабель підтримки підводного човна СС-750 класу "Каштан" Збройних сил Росії. Корабель був виявлений на відстані 13 морських миль від територіальних вод Латвії.

У вересні 2017 Національні збройні сили Латвії зафіксували політ двох російських військово-транспортних літаків недалеко від латвійських кордонів. За даними відомства, там пролетіли військово-транспортні літаки Ан-12 і Ан-26.

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