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У границ Латвии заметили разведывательный самолет РФ

Новости » Происшествия    25.12.2018 - 20:57
У границ Латвии заметили разведывательный самолет РФ
Иллюстративное фото (из открытых источников)

Патрульные самолеты идентифицировали над Балтийским морем самолет Ил-20 ВВС России

Возле латвийской границы сегодня, 25 декабря, патрульные самолеты НАТО зафиксировали разведывательный самолет Российской Федерации (РФ). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальные вооруженные силы (НВС) Латвии в Twitter.

Как отмечается, патрульные самолеты идентифицировали над Балтийским морем самолет Ил-20 ВВС России.

У границ Латвии заметили разведывательный самолет РФ

У границ Латвии заметили разведывательный самолет РФНапомним, Вооруженные силы Латвии заявили о приближения двух военных кораблей Российской Федерации к границам страны.

Ранее, 3 ноября, в исключительной экономической зоне Латвии зафиксировали российское военное судно. Это корабль поддержки подводной лодки СС-750 класса "Каштан" Вооруженных сил России. Корабль был обнаружен на расстоянии 13 морских миль от территориальных вод Латвии.

В сентябре 2017 Национальные вооруженные силы Латвии зафиксировали полет двух российских военно-транспортных самолетов недалеко от латвийских границ. По данным ведомства, там пролетели военно-транспортные самолеты Ан-12 и Ан-26.

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