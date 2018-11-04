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Біля кордонів Латвії зафіксували російський військовий корабель

Новини » Надзвичайні події    04.11.2018 - 05:14
Ілюстративне фото: російське судно СС-750 (flickr.com/f-andrey)
Ілюстративне фото: російське судно СС-750 (flickr.com/f-andrey)

Корабель підтримки підводного човна СС-750 порушив латвійську виняткову економічну зону

У виключній економічній зоні Латвії в суботу, 3 листопада, був зафіксований російський військовий корабель. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національні збройні сили Латвії в Twitter.

"В латвійській виключній економічній зоні на відстані 13 морських миль від територіальних вод 3 листопада Військово-морські сили Латвії зафіксували корабель підтримки підводного човна СС-750 класу "Каштан" Збройних сил Росії", - йдеться в повідомленні.

Біля кордонів Латвії зафіксували російський військовий корабель

Нагадаємо, в п'ятницю, 2 листопада, російський розвідувальний літак Ту-142 пролетів на низькій висоті над американським штабним кораблем Mount Whitney під час великих навчань НАТО Trident Juncture 2018 в Норвегії.

Перед цим інцидентом капітан Роберт Агілар відкинув твердження про те, що висока активність РФ заважає навчанням.

"Кілька днів тому ми бачили російські вертоліт і літак на значній висоті. Однак ми не бачили нічого в безпосередній видимості або на низькій висоті", - зазначив Агілар.

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