Латвія заявила про наближення двох російських військових кораблів

Фото: корабель "Іван Антонов" (mil.ru)

Кораблі РФ виявлені у винятковій економічній зоні за 7 морських миль від кордону Латвії

Збройні сили Латвії заявили про приближення двох військових кораблів Російської Федерації (РФ) до кордонів країни. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Національних збройних сил Латвії.

Зазначається, що кораблі були виявлені 5 листопада за 7 морських миль від територіальних вод країни у винятковій економічній зоні.

"Військово-морські сили 5 листопада ідентифікували корабель постачання класу "Біра" і корабель "Іван Антонов" класу "Олександрит" Збройних сил Росії" - повідомила прес-служба у Twitter.

Нагадаємо, двома днями раніше - в суботу, 3 листопада, у виключній економічній зоні Латвії зафіксували російське військове судно. Це корабель підтримки підводного човна СС-750 класу "Каштан" Збройних сил Росії. Корабель був виявлений на відстані 13 морських миль від територіальних вод Латвії.

А у вересні 2017 Національні збройні сили Латвії зафіксували політ двох російських військово-транспортних літаків недалеко від латвійських кордонів. За даними відомства, там пролетіли військово-транспортні літаки Ан-12 і Ан-26.