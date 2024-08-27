Предельный потолок - до 140 ракет. Эксперт объяснил тактику двойного удара РФ и назвал риски

Последние двое суток подряд РФ наносит комбинированные удары по Украине, применяя разные типы ракет и "Шахеды". Таким образом враг пытается максимально дезорганизовать и дезориентировать украинскую ПВО и нанести максимальный ущерб интересующим его объектам.

Какова цель последних комбинированных атак РФ

По его словам, характерным признаком этого является то, что дроны запускались и летели фактически в момент ракетной атаки.

"Вчера обстрел был более масштабным. Сегодня он был меньше. Они несколько разделили на две атаки. Такое уже бывало в принципе. Я хочу напомнить, например, что враг атаковал Украину 28 декабря 2023 года, а затем следующая атака была 2 января", - напоминает Мусиенко.

То есть дроны не просто предшествовали масштабной ракетной атаке, а летали во время атаки. Соответственно, по его словам, это было не просто для того, чтобы выявлять украинское ПВО и пытаться его истощить и дезориентировать, а еще для того, чтобы увеличить количество ракет, которые Украина использует.

"Ведь мы понимаем, что потенциально дрон, как и ракета, на радаре могут выглядеть одинаково. Это цель для ЗРК, которая может сработать, соответственно использовать определенный запас ракет, в чем враг заинтересован", - объясняет Мусиенко.

Следующая деталь, на которую обращает внимание собеседник, это то, что беспилотники и множество ракет враг пытается применить по одной цели.

"Такие концентрированные удары по мнению российского командования должны привести к тому, что какие-то непосредственно или дроны или ракеты могут сбиваться или над интересующим их объектом или в непосредственной близости, что может спровоцировать повреждения и возгорания. И соответственно дальнейшее разрушение", - говорит Мусиенко.

Кроме того, если говорить об особенностях этих атак, можно заметить, что по состоянию на сегодняшний день Россия пытается использовать "Шахеды", которые летят несколько выше. А значит они и менее уязвимые для украинских мобильных огневых групп, которые не могут местами достать их по высоте крупнокалиберным пулеметом, ведь дрон летит достаточно высоко, объясняет эксперт.

Сколько ракет РФ максимально может выпустить за один массированный обстрел

Мусиенко обратил внимание, что ракеты также изменяют траекторию. Кроме того, россияне используют тепловые ловушки. Одновременно также летят ракеты разных типов.

"Поэтому это все создает соответствующую нагрузку очень серьезную. Более того, я не уверен, что существующие системы ПВО в некоторых странах НАТО смогли бы их защитить от таких атак. Поэтому то, что Украина имеет возможность отражать эти атаки благодаря организации системы ПВО - это свидетельствует об определенном высоком уровне, на который мы уже вышли", - акцентирует он.

Эксперт обратил внимание и на промежутки времени между последними массированными обстрелами.

"Прошлая атака с применением стратегической авиации и значительного количества ракет происходила 8 июля. Эта соответственно 26 августа. Поэтому мы можем сказать, что россиянам понадобилось полтора месяца. Это длительный промежуток времени, в течение которого они накапливали это количество ракет дополнительно", - отметил Мусиенко.

По его подсчетам, в принципе на сегодняшний день производственная мощность и возможности России остаются на уровне выработки от 90 до 100 ракет в месяц. Сюда входят и крылатые ракеты, и морское базирование, "Искандеры" и "Кинжалы".

"При том, что время от времени обломки этих ракет свидетельствуют, что они были очень свежи. Так что можно сказать, что с паузами от полутора до двух месяцев, их предельный потолок всего, что они могут применить - это 120-140 ракет", - сказал Мусиенко.

По его мнению, за пределы этой отметки противник выйти пока не может, что демонстрировала уже не одна атака.

"А там дальше там уже как они будут определять: либо накапливать снова два месяца и потом наносить массированный удар или распределять это на 3-4-5 атак", - добавляет Мусиенко.

Почему враг применяет так много "Шахедов" и каковы риски

Кроме того, он подчеркнул, что сейчас нужно отслеживать ситуацию по применению дронов-камикадзе типа "Шахед".

"Потому что есть вероятность, что Россия может начать закупать у Ирана дроны Shahed-101, которые оснащены электродвигателями и соответственно бесшумны. То есть это еще один вызов, который может быть. Но Иран уже, вероятно, поставлял такие дроны "Хезболли". Потому не исключено, что может передать их и России", - считает эксперт.

При этом, по его мнению, нельзя утверждать, что количество иранских дронов камикадзе, применяемых врагом, резко увеличилось в геометрической прогрессии.

"Они запускаются в пределах средней погрешности. Возможно, несколько больше будет в этом месяце, чем в прошлом. Но тоже не происходит на постоянной основе это так, чтобы более 100 "Шахедов" во время одной атаки. В среднем это 20-30-40 дронов. В принципе значительного "прыжка" здесь нет. Просто на этот раз они использовали их именно массированно, чтобы увеличить последствия этой атаки для нас", - подытожил Мусиенко.