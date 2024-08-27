Гранична стеля - до 140 ракет. Експерт пояснив тактику подвійного удару РФ та назвав ризики

Останні дві доби поспіль РФ завдає комбінованих ударів по Україні, застосовуючи різні типи ракет і "Шахеди". Таким чином ворог намагається максимально дезорганізувати та дезорієнтувати українську ППО та завдати максимальної шкоди об'єктам, які його цікавлять.

Яка мета останніх комбінованих атак РФ

За його словами, характерною ознакою цього є те, що дрони запускалися і летіли фактично в момент ракетної атаки.

"Вчора обстріл був масштабнішим. Сьогодні він був меншим. Вони дещо розділили на дві атаки. Таке вже бувало в принципі. Я хочу нагадати, наприклад, що ворог атакував Україну 28 грудня 2023 року, а потім наступна атака була 2 січня", - нагадує Мусієнко.

Тобто дрони не просто передували масштабній ракетній атаці, а літали під час атаки. Відповідно, за його словами, це було не просто, щоб виявляти українське ППО і намагатися його виснажити та дезорієнтувати, а ще й для того, щоб збільшити кількість ракет, які Україна використає.

"Адже ми розуміємо, що потенційно дрон, як і ракета, на радарі можуть мати однаковий вигляд. Це є ціль для ЗРК, яка може спрацювати, відповідно використати певний запас ракет, в чому ворог зацікавлений", - пояснює Мусієнко.

Наступна деталь, на яку звертає увагу співрозмовник, це те, що безпілотники і велику кількістю ракет ворог намагається застосувати по одній цілі.

"Такі концентровані удари на думку російського командування мають призвести до того, що якісь безпосередньо або дрони або ракети можуть збиватися або над об'єктом енергетичним, який їх цікавить чи в безпосередній близькості, що може спровокувати пошкодження і займання. Й відповідно подальше руйнування", - каже Мусієнко.

Крім того, якщо говорити про особливості цих атак, можна помітити, що станом на сьогодні Росія намагається використовувати "Шахеди", які летять дещо вище і є менш вразливими для українських мобільних вогневих груп, які не можуть подекуди дістати їх по висоті великокаліберним кулеметом, адже дрон летить достатньо високо, пояснює експерт.

Скільки ракет РФ максимально може випустити за один масований обстріл

Мусієнко звернув увагу, що ракети так само змінюють траєкторію. Крім того, росіяни використовують теплові пастки. Одночасно також летять ракети різних типів.

"Тому це все створює відповідне навантаження дуже серйозне. Щобільше, я не впевнений, що існуючі системи ППО в деяких країнах НАТО змогли б їх захистити від таких атак. Тому те, що Україна має змогу відбивати ці атаки завдяки організації системи ППО - це свідчить певний високий рівень, на який ми вже вийшли", - акцентує він.

Експерт звернув увагу і на часові проміжки між останніми масованими обстрілами.

"Минула атака із застосуванням стратегічної авіації та значної кількості ракет відбувалася 8 липня. Ця відповідно 26 серпня. Тому ми можемо сказати, що росіянам знадобилося півтора місяця. Це тривалий проміжок часу, протягом якого вони накопичували цю кількість ракет додатково", - зазначив Мусієнко.

За його підрахунками, в принципі на сьогодні виробнича потужність і можливості Росії залишаються на рівні вироблення від 90 до 100 ракет на місяць. Сюди входять і крилаті ракети, і морського базування, "Іскандери" та "Кинджали".

"При тому, що час від часу уламки цих ракет свідчать, що вони були дуже свіжі. Тож можна сказати, що з паузами від півтора до двох місяців, їхня гранична стеля всього, що вони можуть застосувати - це 120-140 ракет", - сказав Мусієнко.

На його думку, за межі цієї позначки противник вийти поки не може, що вже демонструвала не одна атака.

"А там далі там вже як вони будуть визначати: або накопичувати знову два місяці й потім завдавати масованого удару чи розподіляти це на 3-4-5 атак", - додає Мусієнко.

Чому ворог застосовує так багато "Шахедів" і які є ризики

Крім того, він наголосив, що зараз треба відстежувати ситуацію щодо застосування дронів-камікадзе типу "Шахед".

"Тому, що є імовірність, що Росія може почати закуповувати в Ірану дрони Shahed-101, які оснащені електродвигунами й відповідно є безшумними. Тобто це ще один виклик, який може бути. Але Іран уже, імовірно, постачав такі дрони "Хезболлі". Тому не виключено, що може передати їх і Росії", - вважає експерт.

При цьому, на його думку, наразі не можна стверджувати, що кількість іранських дронів камікадзе, які застосовує ворог, різко збільшилася в геометричній прогресії.

"Вони запускаються в межах середньої похибки. Можливо, дещо більше буде цього місяця, ніж минулого. Але теж не відбувається на постійній основі це так, щоб понад 100 "Шахедів" під час однієї атаки. В середньому це 20-30-40 дронів. В принципі значного "стрибка" тут немає. Просто цього разу вони використали їх саме масовано, щоб збільшити наслідки цієї атаки для нас", - підсумував Мусієнко.