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Суперліги немає і не буде, - президент УЄФА Чеферін

Новини » Спорт    20.11.2018 - 13:49
Суперліги немає і не буде, - президент УЄФА Чеферін
Фото: Александер Чеферін (dfb.de)

Президент УЄФА виключив створення турніру з топ-клубів

Президент Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА) Александер Чеферін висловив упевненість в тому, що європейська суперліга не буде створена. Його заяву цитує BBC Sport.

"Суперліги немає і не буде. Зараз це все на стадії фантастика чи вигадки", - підкреслив Чеферін.

Він зазначив, що існуючі турніри УЄФА повністю задовольняють ідеї розвитку світового футболу. Наразі ведуться переговори про зміну формату Ліги чемпіонів для забезпечення більш прибутковою трансляції.

"У нас є низка думок щодо його вдосконалення, але створення Суперліги виключено. Кожен клуб буде мати можливість брати участь в будь-якому європейському змаганні", - додав президент УЄФА.

Чеферін уточнив, що плани з реформування футболу здійсняться в 2024 році.

Раніше з'явилася інформація, що 11 топ-клубів Європи ("Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сіті", "Ліверпуль", "Челсі", "Арсенал", "Реал", "Барселона", "Ювентус", "Мілан", ПСЖ і "Баварія" в 2021 році створять європейську Суперлігу як альтернативу не тільки Лізі чемпіонів, а й внутрішнім чемпіонатів.

Клуби отримають право на участь в турнірі протягом 20 років без ймовірності вильоту, в якості гостей в лігу будуть запрошені ще п'ять команд. У список можуть включити "Атлетіко", "Боруссію" Д, "Марсель", "Інтер" і "Рому".

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