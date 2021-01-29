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УЄФА має намір реформувати Лігу чемпіонів

П'ятниця 29 січня 2021 16:15
УЄФА має намір реформувати Лігу чемпіонів
Фото: (uefa.com)
Автор: Вера Олейник

УЄФА розглядає можливість зміни формату проведення Ліги чемпіонів. Ця інформація з'явилася на тлі новин про створення закритої європейської Суперліги.

Про це повідомляє AS.

Президент організації Александер Чеферін вже веде переговори з п'ятьма представниками асоціації європейських клубів (ECA), а саме з мадридським "Реалом", "Ювентусом", "Манчестер Юнайтед", "Фенербахче" і ПСЖ.

В рамках можливої ​​реформи може бути створена нова компанія, вплив в якій матимуть і УЄФА, і клуби-учасники. Чеферін готовий надати європейським топ-клубам більше впливу на новий турнір, а також планує виробити нову систему розподілу доходів, яка задовольняла б найбільші клуби.

Ведуться переговори про проект на 9 років, старт оновленого турніру заплановано на 2024 рік. Якщо сторони швидко дадуть згоду, то проект може бути запущений і раніше.

При цьому наголошується, що на тлі реформи можуть відбутися зміни в національних чемпіонатах. Число команд в лігах можуть обмежити 16-18, а кубкові національні змагання будуть проводитися в 4-5 раундів.

Нагадаємо, всі 12 міст підтвердили УЄФА намір провести Євро-2020, перенесеного через коронавірус на рік, за раніше затвердженим розкладом.

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