Гранати, кулемети та гвинтівки: у МВС розповіли про результати обшуків в Одесі

Упродовж двох днів в Одесі правоохоронці проводили обшуки у представників криміналітету. Серед вилучених речей - гранати, кулемети та гвинтівки.
У результаті слідчих дій вилучили 37 одиниць різної зброї, 260 набоїв різного калібру, наркотичні засоби та понад 400 тисяч гривень у різній валюті.
За попередньою інформацією, серед підозрюваних є ті, що мають суттєві зв’язки з представниками злочинного світу, у тому числі "ворами в законі".
Крім того, дані особи можуть бути причетні до організації та діяльності угруповань, які "спеціалізувалися" на грабежах та крадіжках і уже потрапляли у поле зору правоохоронців.
Нагадаємо, вчора повідомлялося, що у Одесі поліція проводить масштабні обшуки у представників криміналітету. Правоохоронці встановлюють причетних до поширення злочинного впливу в регіоні.
РБК-Україна писало, що вчора ДБР проводило обшуки в ряді вітчизняних підприємств. Зокрема, слідчі дії проводяться на ЗАТ "Завод" Кузня на Рибальському" та підрозділах ВАТ "АК "Богдан Моторс".