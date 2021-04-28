Поліція заявила про масштабні обшуки в Одесі у "представників криміналітету"

У Одесі поліція проводить масштабні обшуки у представників криміналітету. Правоохоронці встановлюють причетних до поширення злочинного впливу в регіоні.

Про це повідомили у прес-службі Нацполіції .

"Оперативники управління стратегічних розслідувань в Одеській області та внутрішньої безпеки спільно зі слідчими обласного управління поліції, спецпідрозділом КОРД проводять обшуки у представників криміналітету регіону. Перевіряють причетність до встановлення та поширення злочинного впливу більше 10-ти одеситів", - йдеться в повідомленні.

За попередньою інформацією, деякі із них мають суттєві зв’язки з представниками злочинного світу, у тому числі "ворами в законі".

Крім того, дані особи можуть бути причетні до організації та діяльності угруповань, які "спеціалізувалися" на грабежах та крадіжках і уже потрапляли у поле зору правоохоронців.