Поліція заявила про масштабні обшуки в Одесі у "представників криміналітету"
У Одесі поліція проводить масштабні обшуки у представників криміналітету. Правоохоронці встановлюють причетних до поширення злочинного впливу в регіоні.
"Оперативники управління стратегічних розслідувань в Одеській області та внутрішньої безпеки спільно зі слідчими обласного управління поліції, спецпідрозділом КОРД проводять обшуки у представників криміналітету регіону. Перевіряють причетність до встановлення та поширення злочинного впливу більше 10-ти одеситів", - йдеться в повідомленні.
За попередньою інформацією, деякі із них мають суттєві зв’язки з представниками злочинного світу, у тому числі "ворами в законі".
Крім того, дані особи можуть бути причетні до організації та діяльності угруповань, які "спеціалізувалися" на грабежах та крадіжках і уже потрапляли у поле зору правоохоронців.
Нагадаємо, сьогодні СБУ заблокувала діяльність злочинного угруповання, яке займалося легалізацією та незаконним переведенням коштів, у тому числі через купівлю криптовалют. В ході обшуків вилучено понад 800 кг срібла в банківських злитках.
Раніше повідомлялося, що Служба безпеки України провела обшуки у справі "Центренерго". Слідчі дії, зокрема, проводилися в столичному бізнес-центрі "Міленіум", де знаходиться офіс Ігоря Коломойського.