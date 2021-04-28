ДБР проводить обшуки на заводі "Кузня на Рибальському" і " Богдан Моторс"
Державне бюро розслідувань проводить обшуки в ряді вітчизняних підприємств. Зокрема, слідчі дії проводяться на ЗАТ "Завод" Кузня на Рибальському" та підрозділах ВАТ "АК "Богдан Моторс".
Про це в коментарі РБК-Україна розповіла спікер ДБР Ольга Чіканова.
За її словами, обшуки на підприємствах проходять в рамках кримінального провадження за фактами закупівлі Міністерством оборони України військової техніки, обладнання та послуг неналежної якості та за завищеними цінами.
Співробітники Держбюро розслідування проводять обшуки на ряді підприємств у Києві та інших областях.
У ході досудового слідства вивчаються обставини: перевищення влади посадовими особами Міноборони, що пов'язано з безпідставним завищенням вартості товарів і послуг та постачання до підрозділів ЗСУ в особливий період неякісної продукції, що не відповідає вимогам державних стандартів.
Раніше повідомлялося, що міністр оборони Андрій Таран заявив, що перший етап реформування Збройних сил істотно наблизив їх до отримання сумісності з НАТО.
Також повідомлялося, що ЗСУ цього року зможуть отримати військову продукцію на суму понад 10 млрд гривень.