Гранаты, пулеметы и винтовки: в МВД рассказали о результатах обысков в Одессе

В течение двух дней в Одессе правоохранители проводили обыски у представителей криминалитета . Среди изъятых вещей - гранаты, пулеметы и винтовки.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД Украины .

В результате следственных действий изъяли 37 единиц различного оружия, 260 патронов различного калибра, наркотические средства и более 400 тысяч гривен в разной валюте.

По предварительной информации, среди подозреваемых есть те, что имеют существенные связи с представителями преступного мира, в том числе "ворами в законе".

Кроме того, данные лица могут быть причастны к организации и деятельности группировок, которые специализировались на грабежах и кражах и уже попадали в поле зрения правоохранителей.