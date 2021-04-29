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Гранаты, пулеметы и винтовки: в МВД рассказали о результатах обысков в Одессе

Автор: РБК-Украина

В течение двух дней в Одессе правоохранители проводили обыски у представителей криминалитета. Среди изъятых вещей - гранаты, пулеметы и винтовки.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД Украины.

В результате следственных действий изъяли 37 единиц различного оружия, 260 патронов различного калибра, наркотические средства и более 400 тысяч гривен в разной валюте.

По предварительной информации, среди подозреваемых есть те, что имеют существенные связи с представителями преступного мира, в том числе "ворами в законе".

Кроме того, данные лица могут быть причастны к организации и деятельности группировок, которые специализировались на грабежах и кражах и уже попадали в поле зрения правоохранителей.

Напомним, вчера сообщалось, что в Одессе полиция проводит масштабные обыски у представителей криминалитета. Правоохранители устанавливают причастных к распространению преступного влияния в регионе.

РБК-Украина писало, что вчера ГБР проводило обыски в ряде отечественных предприятий. В частности, следственные действия проводятся на ЗАО "Завод" Кузня на Рыбальском "и подразделениях ОАО "АК "Богдан Моторс".

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