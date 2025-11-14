ua en ru
Графики остаются: стало известно, как украинцам будут отключать свет 15 ноября

Украина, Пятница 14 ноября 2025 18:18
Графики остаются: стало известно, как украинцам будут отключать свет 15 ноября Иллюстративное фото: в Украине будут отключать свет 15 ноября (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В Украине завтра, 15 ноября, будут действовать графики отключений света. Ограничения будут более мягкими.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго" в Telegram.

В компании отметили, что в Украине введут такие ограничения:

  • с 00:00 до 23:59 для бытовых потребителей будут действовать графики почасовых отключений света объемом от 1,5 до 3,5 очередей.
  • с 00:00 до 23:59 для промышленности будут действовать графики ограничений мощности.

При этом в "Укрэнерго" обратили внимание, что в течение дня объем и время применения ограничений могут менять.

Также украинцев призвали пользоваться электроэнергией экономно.

Стоит заметить, что ранее директор НЭК "Укрэнерго" Виталий Зайченко заявлял, что графики отключений света на выходные могут быть более мягкими. Он объяснил это тем, что 15-16 ноября ожидается солнечная погода - соответственно уровень генерации вырастет.

Массированный удар 14 ноября

Напомним, российские оккупанты в ночь на 14 ноября ударили по Украине беспилотниками и ракетами.

В "Укрэнерго" отмечали, что россияне снова целились по энергетическим объектам.

В результате удара значительное число жителей Донецкой, Киевской и Одесской областей осталось без света.

Также россияне атаковали жилые дома в Киеве. На фоне атаки повреждения зданий было зафиксировано почти во всех районах столицы. В частности, прилет по пятиэтажке был в Днепровском районе.

Всего в столице в результате российских обстрелов пострадали десятки мирных жителей. Также были погибшие.

Детальнее о последствиях обстрела - в материале РБК-Украина.

