Графики веерных отключений электроэнергии сделают более справедливыми, - глава "Укрэнерго"

При аварийных отключениях не должно быть сильных перекосов между потребителями. Глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил, что графики могут быть пересмотрены.

"По результатам последних недель, когда вводились графики, мы планируем провести с каждым облэнерго сессию, проанализировать эффективность этих графиков - насколько и как они были выполнены", - сказал он.

При этом будут проанализированы списки потребителей, заведенных под эти графики, чтобы убедиться в том, что нет каких-либо сильных перекосов в распределении нагрузки отключений между потребителями.

"Мы будем это делать, для того, чтобы сделать эти графики более мягкими для потребителя и справедливо распределить нагрузку", - добавил Кудрицкий.

Глава "Укрэнерго" заявил, что перечни отключаемых потребителей составляют операторы распределительных сетей (облэнерго). Использование графиков отключений связано с конкретной ситуацией, которая сложилась в энергосистеме в определенный момент. Цель каждого оператора системы распределения - выполнить команду по ограничению потребителей от главного Диспетчерского центра "Укрэнерго".

"Если "Укрэнерго" говорит, что в такой области необходимо уменьшить потребление на 30 МВт или 40 МВт, задача облэнерго - как можно скорее выполнить эту команду. И чтобы сделать это быстро, иногда просто выбирают энергоузлы с наибольшим потреблением, в которых можно скорее отключить необходимый объем нагрузки и сбалансировать энергосистему. Так проще и быстрее. Посему бывает, что при графиках аварийных отключений не совсем равномерно распределяется отключение потребителей", - рассказал Кудрицкий.