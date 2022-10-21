ua ru
Пт, 21 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Отключения света в Украине еще будут, но графики планируют пересмотреть, - "Укрэнерго"

Новина українською →
Пятница 21 октября 2022 20:57
Отключения света в Украине еще будут, но графики планируют пересмотреть, - "Укрэнерго" Фото: в Украине планируют и дальше применять плановые отключения света (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

В Украине и дальше планируют применять плановые отключения электроэнергии. При этом графики хотят сделать более комфортными и равномерными для населения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы правления "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого в эфире телемарафона.

"На следующей неделе компания "Укрэнерго" проанализирует статистику по ограничениях по всех регионах, насколько эффективными были эти ограничения (отключение света - ред.), насколько выполнены команды диспетчеров. И также мы вместе с командами облэнерго попытаемся сделать эти графики отключений более равномерными, более справедливыми… Мы будем стараться в следующие дни сделать эти графики еще более сбалансированными для того, чтобы они были немного более комфортными для наших граждан", - заявил Кудрицкий.

По его словам, сейчас очень многое будет зависеть от того, как быстро специалисты смогут восстановить работу некоторых электростанций, которые были повреждены россиянами на этой неделе.

"Думаю, что этот вопрос нескольких недель, но это не означает, что на протяжении этих нескольких недель каждый день будут применяться ограничения. Мы будем смотреть по ситуации и там, где это возможно, обязательно будем избегать принудительных ограничений потребления электроэнергии", - добавил руководитель "Укрэнерго".

Напомним, ранее стало известно, что в Киевской области утром 21 октября начались временные отключения электроэнергии.

Также мы писали, что в Кривом Роге принудительно отключили от электроснабжения 70 коммерческих объектов, которые нарушили режим экономии энергии.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Укрэнерго Электроэнергия
NEWS
ВСУ стабилизировали ситуацию в шести освобожденных селах Херсонской области
ВСУ стабилизировали ситуацию в шести освобожденных селах Херсонской области
DAILY
Денис "Кит" Прохоров: Если не будет Украины, свободной Беларуси тоже не будет
Роман Чернышевкорреспондент Денис "Кит" Прохоров: Если не будет Украины, свободной Беларуси тоже не будет