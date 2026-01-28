RU

Графики отключений по всей стране: что ждет украинцев со светом 29 января

Фото: ограничения 29 января будут действовать во всех областях (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

В четверг, 29 января, на территории всех областей Украины будут действовать графики почасовых отключений электроэнергии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление "Укрэнерго" в Telegram.

Завтра бытовых потребителей ждут графики почасовых отключений, а для промышленных будут действовать графики ограничения мощности.

Украинцам в очередной раз объяснили, что ограничения на территории страны вводят в результате комбинированных ударов россиян по энергетическим объектам Украины.

"Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу - узнавайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе", - сказано в заявлении.

"Укрэнерго" призвало всех потребителей пользоваться электроэнергией экономно, когда она будет появляться по графику.

 

Ситуация в энергосистеме Украины

Напомним, РФ всю ночь и утром 28 января била по объектам энергетики в нескольких областях Украины. В результате обстрелов обесточены потребители в Днепропетровской, Донецкой, Черниговской и Запорожской областях.

Отметим, с 14 января по поручению президента Украины Владимира Зеленского после серии российских ударов и ухудшения погодных условий в энергетике страны действует режим чрезвычайной ситуации.

По словам министра энергетики Дениса Шмыгаля, ситуация в энергосистеме является самой сложной с начала полномасштабной войны. Он подчеркнул, что 22 января стал самым тяжелым днем для энергетической системы Украины после блэкаута в ноябре 2022 года.

Тем временем премьер-министр Юлия Свириденко объявила, что международные партнеры объявили о намерении предоставить Украине новые пакеты помощи. В частности, они будут содержать генераторы.

Вчера, 27 января, в КГГА сообщили, что уже в ближайшее время Киев вернется к графикам отключений света. В то же время киевлян предупредили, что они будут более жесткими.

