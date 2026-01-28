Графики отключений по всей стране: что ждет украинцев со светом 29 января

Завтра бытовых потребителей ждут графики почасовых отключений, а для промышленных будут действовать графики ограничения мощности.

Украинцам в очередной раз объяснили, что ограничения на территории страны вводят в результате комбинированных ударов россиян по энергетическим объектам Украины.

"Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу - узнавайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе", - сказано в заявлении.

"Укрэнерго" призвало всех потребителей пользоваться электроэнергией экономно, когда она будет появляться по графику.