Графики отключений света 22 января будут действовать во всех областях, - "Укрэнерго"

Удары по энергетике Украины

Напомним, в результате вражеских обстрелов энергообъектов в Украине ввели режим чрезвычайной ситуации в энергетике.

Самая сложная ситуация в Киеве, где после обстрела россиян 9 января и дальнейших вражеских атак возникли серьезные проблемы с теплом, водой и светом. С 15 января в столице работает специальный штаб, созданный для ликвидации последствий обстрелов.

В ночь на 20 января страна-агрессор нанесла массированный удар по Киеву и нескольким другим украинским городам, в частности, по Ровно, Виннице, Днепру, Запорожью и Одессе, а также по ключевым энергообъектам.

В Воздушных силах сообщили, что враг применил ракеты "Циркон", "Искандер", крылатые ракеты и сотни беспилотников. Основной удар россиян был направлен по Киевской области.

После массированного вражеского удара тысячи домов в Киеве остались без отопления при морозе -15°C. Кроме того, в столице остаются проблемы с водоснабжением: часть районов - без воды, а в части - пониженное давление.