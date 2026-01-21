RU

Экономика Авто Tech

Графики отключений света 22 января будут действовать во всех областях, - "Укрэнерго"

Фото: отключения 22 января коснутся всех областей (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

В четверг, 22 января, по всей территории Украины будут действовать графики почасовых отключений света.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление "Укрэнерго" в Telegram.

В течение суток для бытовых потребителей будут действовать графики почасовых отключений, а для промышленных - графики ограничения мощности.

В "Укрэнерго" в очередной раз напомнили, что причиной отключений электроэнергии являются последствия массированных комбинированных ударов России по энергообъектам Украины.

"Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу - узнавайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе", - говорится в заявлении.

Кроме того, украинцев призвали экономно потреблять электроэнергию, когда она будет появляться по графику.

 

Удары по энергетике Украины

Напомним, в результате вражеских обстрелов энергообъектов в Украине ввели режим чрезвычайной ситуации в энергетике.

Самая сложная ситуация в Киеве, где после обстрела россиян 9 января и дальнейших вражеских атак возникли серьезные проблемы с теплом, водой и светом. С 15 января в столице работает специальный штаб, созданный для ликвидации последствий обстрелов.

В ночь на 20 января страна-агрессор нанесла массированный удар по Киеву и нескольким другим украинским городам, в частности, по Ровно, Виннице, Днепру, Запорожью и Одессе, а также по ключевым энергообъектам.

В Воздушных силах сообщили, что враг применил ракеты "Циркон", "Искандер", крылатые ракеты и сотни беспилотников. Основной удар россиян был направлен по Киевской области.

После массированного вражеского удара тысячи домов в Киеве остались без отопления при морозе -15°C. Кроме того, в столице остаются проблемы с водоснабжением: часть районов - без воды, а в части - пониженное давление.

