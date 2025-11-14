RU

Курс доллара Экономика Авто Tech

Графики отключений на 14 ноября: где и когда не будет света (список)

Иллюстративное фото: в Украине 14 ноября снова будут выключать свет (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

В пятницу, 14 ноября, в Украине ввели ограничения потребления электроэнергии из-за масштабных ударов РФ по энергетической инфраструктуре. Они будут действовать в большинстве регионов страны.

РБК-Украина рассказывает, в каких регионах и как сегодня будут отключать электроснабжение.

"Укрэнерго"

Сегодня из-за массированных обстрелов энергетической инфраструктуры в большинстве регионов Украины будут действовать следующие ограничения:

  • с 00:00 до 23:59 - почасовые отключения для бытовых потребителей в пределах от 2 до 4 очередей;
  • с 00:00 до 23:59 - ограничение мощности для промышленных потребителей.

"Укрэнерго" предупреждает, что в течение суток объемы и продолжительность ограничений могут меняться. Актуальные графики отключений следует проверять на официальных сайтах местных облэнерго.

Киев

В столице ограничения продлятся до 4 часов.

 

Жители столицы могут узнать о своем графике почасовых отключений с помощью нескольких методов, а именно в YASNO и ДТЭК.

Киевская область

 

Жители Киевской области могут проверить свой график отключений, введя адрес на специальных онлайн-ресурсах:

Черниговская область

В Черниговской области введены дополнительные ограничения по электричеству. Действуют графики аварийных и почасовых отключений. На сегодня они длительные - до 14 часов без электричества по отдельным очередям.

Проверить информацию относительно очередей отключений ГПВ и свой личный график по номеру лицевого счета можно:

Полтавская область

Ознакомиться с графиком можно по ссылке:
https://www.poe.pl.ua/disconnection/power-outages/
Перечень адресов здесь
https://www.poe.pl.ua/disconnection/hrafik-pohodynnoho-vidkliuchennia-elektroenerhii/

Днепропетровская область

 

Одесская область

В Одессе и области сегодня будут действовать стабилизационные графики отключения света.

 

В ДТЭК отметили, что в случае изменений графиков потребителей оперативно будут информировать в Telegram-канале t.me/dtek_ua

Сумская область

В пятницу на Сумщине будут действовать графики почасовых отключений электричества до 4 очередей одновременно.

Когда будут выключать свет:

  • с 00:00 до 08:00 - 2,5 очереди

  • с 08:00 до 15:00 - 3,5 очереди

  • с 15:00 до 20:00 - 4 очереди

  • с 20:00 до 24:00 - 3 очереди

Графики почасовых отключений, в частности свою очередь/подочередь можно на сайте АО "Сумыоблэнерго" в разделе "Потребителям-Отключение-Дознаться очередь ГПВ" (по лицевому счету, адресу или найти свой адрес в ПДФ-таблице): https: //www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya.

Харьковская область

Одновременно будут применяться от 2,5 до 4 очередей отключений.

Вот ориентировочные часы отсутствия электроснабжения с учетом времени на переключение:

  1. Очередь 1.1: 00:00-03:00; 08:00-13:00; 17:00-24:00

  2. Очередь 1.2: 00:00-03:00; 08:00-10:00; 13:30-15:00; 17:00-24:00

  3. Очередь 2.1: 00:00-03:00; 06:00-10:00; 13:30-15:00; 17:00-24:00

  4. Очередь 2.2: 00:00-03:00; 08:00-10:00; 13:30-15:00; 17:00-24:00

  5. Очередь 3.1: 03:00-06:00; 08:00-10:00; 13:30-17:00

  6. Очередь 3.2: 03:00-06:00; 08:00-10:00; 13:30-17:00

  7. Очередь 4.1: 00:00-06:00; 10:00-17:00; 20:00-24:00

  8. Очередь 4.2: 03:00-06:00; 10:00-17:00; 20:00-24:00

  9. Очередь5.1: 06:00-08:00; 10:00-13:30; 15:00-20:00

  10. Очередь5.2: 06:00-08:00; 10:00-13:30; 15:00-20:00

  11. Очередь 6.1: 03:00-08:00; 10:00-13:30; 15:00-20:00

  12. Очередь6.2: 06:00-13:30; 15:00-20:00

Перечень адресов для каждой очереди доступен на официальных ресурсах "Харьковоблэнерго".

Житомирская область

Сегодня, согласно распоряжению НЭК "Укрэнерго" на Житомирщине будут применяться меры ограничения потребления электроэнергии.

С графиками почасовых отключений электроэнергии (ГПВ) можно ознакомиться на сайте: https: //www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php

Запорожская область

В Запорожье и области будут действовать графики почасовых отключений света. Одновременно будут обесточивать от двух с половиной до четырех очередей.

  • 1.1: 00:00 - 05:30, 09:00 - 16:00, 19:30 - 23:00
  • 1.2: 00:00 - 02:00, 09:00 - 16:00, 19:30 - 23:00
  • 2.1: 00:00 - 02:00, 07:30 - 12:30, 16:00 - 19:30
  • 2.2: 00:00 - 02:00, 09:00 - 16:00, 19:30 - 24:00
  • 3.1: 00:00 - 02:00, 05:30 - 09:00, 12:30 - 16:00, 19:30 - 24:00
  • 3.2: 05:30 - 09:00, 12:30 - 19:30, 23:00 - 24:00
  • 4.1: 00:00 - 00:30, 05:30 - 09:00, 12:30 - 19:30, 23:00 - 24:00
  • 4.2: 05:30 - 09:00, 12:30 - 19:30, 23:00 - 24:00
  • 5.1: 02:00 - 05:30, 07:30 - 12:30, 16:00 - 19:30, 23:00 - 24:00
  • 5.2: 02:00 - 05:30, 09:00 - 12:30, 16:00 - 23:00
  • 6.1: 02:00 - 09:00, 14:30 - 19:30
  • 6.2: 02:00 - 05:30, 09:00 - 12:30, 16:00 - 23:00

Перечень адресов, обесточиваемых по очередям (подочереди) графиков почасовых отключений, можно посмотреть на официальном сайте облэнерго или здесь.

Николаевская область

По подочередности свет будут выключать следующим образом:

  • 1.1 - 04:00-07:30; 11:00-18:00;
  • 1.2 - 00:30-07:30; 18:00-21:30;
  • 2.1 - 00:00-00:30; 07:30-14:30; 18:00-21:30;
  • 2.2 - 00:00-00:30; 04:00-07:30; 11:00-14:30; 18:00-00:00;
  • 3.1 - 04:00-11:00; 14:30-18:00; 21:30-00:00;
  • 3.2 - 00:00-00:30; 11:00-18:00; 21:30-00:00;
  • 4.1 - 00:00-00:30; 07:30-11:00; 14:30-18:00; 21:30-00:00;
  • 4.2 - 00:00-00:30; 04:00-07:30; 11:00-14:30; 18:00-21:30;
  • 5.1 - 00:30-04:00; 07:30-14:30; 18:00-21:30;
  • 5.2 - 00:30-04:00; 07:30-11:00; 14:30-18:00; 21:30-00:00;
  • 6.1 - 00:30-04:00; 14:30-20:30;
  • 6.2 - 00:30-04:00; 07:30-11:00; 15:30-20:30.

Ситуация с отключением света может меняться, отмечают энергетики. Посмотреть актуальную информацию по адресам можно на сайте облэнерго.

Кировоградская область

 

Отключение света в Украине

Отключения света в Украине усилились после массированного ракетно-дронового удара российских оккупантов по энергетической инфраструктуре в ночь на 8 ноября. По данным "Центрэнерго", это был самый мощный обстрел за все время полномасштабной войны.

Из-за сложной ситуации в энергосистеме энергетики были вынуждены ввести ограничения.

Как сообщил глава НЭК "Укрэнерго" Виталий Зайченко, в ближайшие дни ситуация в энергосистеме будет оставаться сложной, однако в течение нескольких недель ожидается существенное улучшение.

При подготовке материала использованы данные "Укрэнерго", ДТЭК и облэнерго.

