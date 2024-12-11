В нескольких областях Украины отменили графики отключения света
В нескольких западных областях Украины отменили графики отключений света на 11 декабря, введенные после ракетных атак по Украине в ноябре. Это сделано по указанию "Укрэнерго".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайты облэнерго.
В частности отменены графики во Львовской области.
График для Львовской области
Графики отменили также в Волынской области. "НЭК "Укрэнерго" уменьшило объем ограничения на территории области согласно графику почасового отключения на 11 декабря. Отменено отключение для всех очередей с 07:00 до получения отдельного распоряжения", - говорится в сообщении "Волыньоблэнерго".
Кроме того, не действуют графики в Закарпатской и Ивано-Франковской областях.
"По состоянию на 7:05 произошли обновления в графиках почасовых отключений до отдельного указания", - говорится в сообщении "Прикарпатьеобэнерго".
В этих областях графики не действовали и накануне, 10 декабря.
Графики на 11 декабря
"Укрэнерго" сообщило, что 11 декабря будут действовать графики отключения света.
Время применения и объем ограничений будут следующими:
для бытовых потребителей
- 09:00 - 20:00 - одна очередь отключений
для промышленности и бизнеса
- 08:00 - 21:00 - применение графиков ограничения мощности.
Графики отключений
Напомним, "Укрэнерго" ввело графики отключений света в Украине 18 ноября после массированной атаки на Украину.
Как отметили в "Укрэнерго", графики отключений света, введенные в ноябре после массированных ракетных обстрелов, постепенно сокращаются.
"Укрэнерго" готовится к нескольким вариантам. Худший сценарий предполагает продолжение массированных обстрелов инфраструктуры, передаточной сети, объектов генерации. В таком случае свет будут отключать до 8 часов в сутки.
Ситуация в энергетическом секторе Украины остается сложной из-за значительных разрушений как генерирующих, так и передающих мощностей.
Как заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, "прохождение зимы зависит прежде всего от интенсивности российских атак на нашу энергосистему".