Почему до сих пор в Украине не отключают свет и что будет дальше: пояснили в правительстве

В Украине возвращено в работу более трети генерации, утраченной при обстреле россиянами. И это является главным фактором, который позволяет не применять ограничения предоставления услуг по энергоснабжению .

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника премьер-министра Украины, члена наблюдательного совета "Укрэнерго" Юрия Бойко на брифинге.

"Если мы говорили о повреждении около 9 ГВт генерирующих мощностей, то на сегодняшний день больше трети энергетикам удалось вернуть в работу. Это и является основным ключевым фактором, позволяющим получать электроэнергию без перебоев. И это фактор, который позволяет делать обоснованные прогнозы по прохождению зимы", – сказал Бойко.

Он также добавил, что из ожидаемых 1 ГВт распределенной генерации до конца года может быть введено до 800 МВт, и это станет существенной подстраховкой от отключений в регионах, где такая генерация заработает.

"До конца года такой генерации может быть введено 600-800 МВт. Это не много и не мало. Но это будет локальное гарантированное энергоснабжение для тех, кто это сделал", – отметил Бойко.

Графики отключений света в Украине не применяют с 13 сентября.