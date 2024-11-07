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Почему до сих пор в Украине не отключают свет и что будет дальше: пояснили в правительстве

Киев, Четверг 07 ноября 2024 06:00
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Почему до сих пор в Украине не отключают свет и что будет дальше: пояснили в правительстве Графики отключений света в Украине не применяют с 13 сентября (фото: Getty Images)
Автор: Юрий Дощатов

В Украине возвращено в работу более трети генерации, утраченной при обстреле россиянами. И это является главным фактором, который позволяет не применять ограничения предоставления услуг по энергоснабжению.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника премьер-министра Украины, члена наблюдательного совета "Укрэнерго" Юрия Бойко на брифинге.

"Если мы говорили о повреждении около 9 ГВт генерирующих мощностей, то на сегодняшний день больше трети энергетикам удалось вернуть в работу. Это и является основным ключевым фактором, позволяющим получать электроэнергию без перебоев. И это фактор, который позволяет делать обоснованные прогнозы по прохождению зимы", – сказал Бойко.

Он также добавил, что из ожидаемых 1 ГВт распределенной генерации до конца года может быть введено до 800 МВт, и это станет существенной подстраховкой от отключений в регионах, где такая генерация заработает.

"До конца года такой генерации может быть введено 600-800 МВт. Это не много и не мало. Но это будет локальное гарантированное энергоснабжение для тех, кто это сделал", – отметил Бойко.

Графики отключений света в Украине не применяют с 13 сентября.

Как сообщало РБК-Украина, в правительстве ожидают, что при избежании разрушений энергообъектов зиму удастся пройти либо без ограничений, либо с минимальными ограничениями при температуре до (-)5 градусов включительно.

Дефицит электроэнергии может быть, если температура (-)10 градусов и ниже будет сохраняться три и более дней подряд.

В зависимости от температуры отключать могут от одной до трех очередей.

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